Pudahuel: Hombre retiró seis millones del banco y fue asaltado por delincuentes que lo siguieron hasta su casa

Un nuevo caso de "marcaje" en bancos se registró este martes en la Región Metropolitana, luego de que un hombre sufrió el robo de los 6,6 millones de pesos en efectivo que había retirado.

Según la información policial, el hecho ocurrió luego de que la víctima acudiera hasta una sucursal de Banco Santander en Pudahuel.

Tras ello, se subió a su vehículo y se movilizó hasta su casa, ubicada en la misma comuna. Cuando estaba llegando a su casa, en calle Cerro Cóndor Norte, fue abordado por cuatro delincuentes, quienes lo intimidaron con armas de fuego y cuchillos, le pidieron el dinero que había retirado y le pincharon un neumático para que no los siguiera.

"En el momento en el que me estacioné nunca pensé que estos tipos se iban a dar la vuelta y, bueno, casi al bajar se me cruzaron, se bajaron con pistolas y me pidieron el bolso y la plata. Por lo más sano, tomé la opción de pasarles el bolso, porque me estaban apuntando con pistolas y cuchillos. Me rompieron el foco, me quitaron las llaves", relató la víctima a Cooperativa.

"Yo creo que estos gallos están apostados en todos los bancos", agregó.

Por el momento, no hay personas detenidas por este caso.