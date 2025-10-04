Robo millonario en domicilio de La Reina: delincuentes sustrajeron tres vehículos

Un millonario robo afectó a un domicilio en la comuna de La Reina, específicamente en calle Talinay, donde desconocidos sustrajeron diversas especies de valor y tres vehículos.

Según la Policía de Investigaciones (PDI), los delincuentes ingresaron al condominio por el acceso principal y, utilizando la fuerza, lograron acceder a la vivienda donde cometieron el crimen.

El inspector Javier Parra, de la Brigada Investigadora de Robos Sur de la PDI detalló que los delincuentes "lograron sustraer especies de gran valor, como una colección de relojes exclusivos, perfumes y joyas, además de tres vehículos, alcanzando un avalúo total de $180 millones".