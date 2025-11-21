Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.7°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Santiago: Cae banda de "lanzas" internacionales, que robaban casas en EE.UU.

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un amplio operativo de la PDI en diversas comunas de la capital concluyó con la detención de 14 personas vinculadas a una banda de reconocidos "lanzas" internacionales, dedicados al robo de casas en el Estado de Virginia, en EE.UU.

Las detenciones se llevaron a cabo en Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Puente Alto. El modus operandi de la banda consistía en sustraer especies, particularmente las tarjetas de crédito de sus víctimas norteamericanas. Posteriormente, en Chile, utilizaban estas tarjetas para cometer millonarios fraudes bancarios.

Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia para ser formalizados por los delitos que se les imputan.

Síguenos en Google News
Las + leídas