Santiago: Cae banda de "lanzas" internacionales, que robaban casas en EE.UU.

Un amplio operativo de la PDI en diversas comunas de la capital concluyó con la detención de 14 personas vinculadas a una banda de reconocidos "lanzas" internacionales, dedicados al robo de casas en el Estado de Virginia, en EE.UU.

Las detenciones se llevaron a cabo en Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Puente Alto. El modus operandi de la banda consistía en sustraer especies, particularmente las tarjetas de crédito de sus víctimas norteamericanas. Posteriormente, en Chile, utilizaban estas tarjetas para cometer millonarios fraudes bancarios.

Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia para ser formalizados por los delitos que se les imputan.