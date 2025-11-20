Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.2°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

"Turbazo" en Peñalolén: Delincuentes robaron más de cinco millones en especies

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un violento "turbazo" a una vivienda particular se registró la noche de este jueves en calle 2 Sur, en la capitalina comuna de Peñalolén.

Según información preliminar, un grupo de aproximadamente seis delincuentes ingresó al domicilio y sustrajo diversas especies, avaluadas en más de cinco millones de pesos.

El procedimiento de Carabineros en el lugar se encuentra en desarrollo.

 

Síguenos en Google News
Las + leídas