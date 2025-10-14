"Turbazos en el mar": Fiscalía explicó cómo atacaban los piratas de Coronel

"Turbazos en el mar": así describió la Fiscalía la modalidad criminal detectada el fin de semana en la bahía de Coronel, donde 12 delincuentes fueron detenidos cuando abordaban, al estilo pirata, a un barco pesquero industrial.

El atraco -cometido mediante el uso de lanchas y de armas blancas- fue frustrado por la Policía Marítima y el Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada, que arrestaron en flagrancia a los antisociales, que intentaban apoderarse de un millonario botín de jurel.

En un operativo en conjunto entre la Capitanía de Puerto de Coronel, Lota y Talcahuano además del Grupo de Respuesta Inmediata y Dipolmar, se realizó la detención de 12 personas que se encontraban realizando robo de jurel desde un Pesquero de Alta Mar.#ArmadaPorChile pic.twitter.com/rVogUmcfIA — Armada de Chile (@Armada_Chile) October 12, 2025

"Son una suerte de turbazos en el mar, detrás de lo cual hay, sin duda, una organización delictual", dijo este martes el fiscal Hugo Cuevas.

"Puede haber, eventualmente, asociaciones ilícitas involucradas en este tipo de hechos. A mí no me cabe duda (de eso), sobre todo por las cantidades de productos que se sustraen, y que no necesariamente se venden en las ferias (de la Región del Biobío): pueden salir al mercado externo, incluso", dijo el persecutor.

El esquema da cuenta, en principio, de "crimen organizado, en el sentido de que es una actividad que está debidamente estructurada en base a proveedores, ventas, con adquirentes de dicha pesca ilícita, y con medios adecuados (para conseguir el fin delictual)... Yo creo que, en ese sentido, sí puede hablarse de tal cosa", insistió Cuevas.

Consultado por si podrían tales productos ser vendidos posteriormente a las mismas empresas pesqueras afectadas por los robos, contestó que "es un tema que se está investigando".

Tras la audiencia de formalización, sólo uno de los detenidos quedó sujeto a prisión preventiva, pero el Ministerio Público apeló de inmediato, demandando el encarcelamiento de otros cuatro que habían quedado simplemente con arresto domiciliario.

Armada concretó la detención de 12 "gatos" que cuales piratas en alta mar concretaban el robo de jurel a una embarcación industrial en las costas de Coronel. Solo 1 quedó en prisión preventiva, Fiscalía apeló para que otros 4 queden con esa cautelar @Cooperativa pic.twitter.com/3VKS4L4hdi — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 13, 2025

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió este martes dicha solicitud, y mandó a la cárcel a Claudio Alejandro Monsalves Sáez, Yohan Segundo Becerra Espinoza, Carlos Manuel Molina Sáez y Joan Paul Rojas Arce.