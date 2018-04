Sanatorio Alemán: Cuestionado prevencionista de riesgos está con licencia médica

La Clínica Sanatorio Alemán de Concepción confirmó que el cuestionado prevencionista de riesgos no ha sido despedido y que actualmente está con licencia médica mientras en paralelo se realiza la investigación en su contra tras la explosión el fin de semana en el centro asistencial.

El profesional Patricio Canales, previo a la explosión, aseguró a los trabajadores de la clínica que sólo había olor a gas pero que éste no revestía peligro, dando así la autorización para que los trabajadores evacuados del lugar volvieran momentos previos a la emergencia que causó un total de cuatro fallecidos y cerca de 40 personas heridas.

Hoy la directora médico del Sanatorio Alemán, Paulina Romagnoli, ratificó que "él no está acá, no está trabajando, pero no ha sido despedido, está bajo investigación y con licencia médica en este momento".

"Hay una investigación en relación al suceso y, por lo tanto, todas las personas que participaron; nuestras o de afuera, tienen un testimonio", sostuvo.

Añadió que "yo vi el video y a veces uno dice, 'yo debí haber hecho las cosas -de forma- distinta', esa es parte de su proceso, pero yo lo encuentro desafortunado".

En tanto, el aludido, hasta el momento, no se ha referido públicamente al tema, tras revelarse primero el video previo a la explosión y luego el relato de la oficial de turno que lo inculpan a él directamente de haber dado por superada la emergencia.