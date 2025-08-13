Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Secuestros

Cinco de seis imputados por secuestro de Rodrigo Cantergiani quedaron presos

Publicado:
| Periodista Radio: Juan Cristóbal Chateau
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía no atribuye a ninguno la ejecución concreta del rapto, pero sí distintos niveles de colaboración y gestión en el delito.

A los dos detenidos más recientes se les acusa de resguardar la entrega de los 80 millones de pesos pagados por el rescate del empresario.

Cinco de seis imputados por secuestro de Rodrigo Cantergiani quedaron presos
 ATON (archivo)

Sólo uno de los implicados, que es pareja de otra sospechosa, se salvó de la cárcel, pero quedó bajo arresto domiciliario nocturno.
Cinco de los seis imputados por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el jueves pasado en la comuna de Quilicura, fueron enviados a prisión preventiva e internación provisoria este miércoles.

La víctima, de 63 años, fue raptada el jueves 7 de agosto cuando llegaba a su empresa de fabricación de plásticos compostables Ceroplas, y liberada la madrugada del viernes en Puente Alto.

Los implicados este caso fueron detenidos en dos tandas, partiendo por cuatro extranjeros arrestados el viernes: un joven mayor de edad, una adolescente de 16 años, la madre de esa menor y la pareja de esta mujer.

Sólo este último quedó bajo arresto domiciliario nocturno, mientras que los demás deberán cumplir la máxima cautelar correspondiente a su edad.

En cuanto a los dos ciudadanos venezolanos aprehendidos este lunes, identificados como un menor de edad y un adulto, pasaron a internación provisoria y prisión preventiva, respectivamente.

Durante la audiencia de formalización, que se realizó en completa reserva en el Centro de Justicia de Santiago, el Ministerio Público acusó a este grupo de cometer ilícitos como secuestro extorsivo, receptación de vehículo, receptación de especies, porte ilegal de armas y tenencia ilegal de municiones.

El fiscal Jorge Carmona, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que "de estas personas, al menos dos fueron formalizadas por casi la totalidad de los delitos": son quienes "tienen un mayor dominio del hecho y participan en la organización, seguimiento, colaboración, vigilancia y resguardo del sitio del suceso al momento de la retención de la víctima. Posteriormente, verifican el traslado de ésta, y organizan la recepción del dinero y acopio del mismo".

En tanto, "los detenidos el lunes participan desde el momento en que se les encomienda la misión del resguardo del lugar donde se va a hacer la entrega del dinero, y además, el transporte de esas especies y dinero hasta un punto donde es entregado a otras personas".

Ha trascendido que la familia de Cantergiani pagó 80 millones de pesos a los captores a cambio de su liberación, una suma bastante menor a los 300 millones que exigían en primera instancia.

