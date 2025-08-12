Detuvieron a miembros de "Los mapaches" en casa usada para secuestro de exalcalde Montoya

Un operativo de la Brigada de investigaciones policiales especiales (BIP) Antisecuestros de la PDI detuvo este martes un miembros del clan "Los mapaches" cuando realizaban diligencias relacionadas con el secuestro del exalcalde de Macul Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio.

El allanamiento se concentró en una vivienda ubicada en el pasaje Ovalle de la Villa Sarmiento, la cual fue identificada como el presunto lugar donde Montoya estuvo retenido durante tres días.

Según información policial, durante esta jornada detuvieron a dos personas, quienes serían integrantes de la misma banda responsable del secuestro.

Estos arrestos se suman al de Israel Useche, un venezolano de 18 años capturado previamente y vinculado a "Los mapaches", una facción delictiva de la organización criminal Tren de Aragua.

La vivienda allanada funcionaba como una "casa de seguridad". De acuerdo con los antecedentes, el inmueble, propiedad de una mujer adulta, habría sido ocupado de forma violenta por el grupo criminal para utilizarlo como guarida y lugar para retener a sus víctimas de secuestro.

Las autoridades confirmaron que el operativo sigue en curso. Además de esclarecer por completo el caso del exalcalde Montoya, la PDI investiga si desde este mismo domicilio se planificaron y ejecutaron otros delitos de similares características.

Hasta el lugar también llegó personal del Servicio Médico Legal (SML) ante la posible presencia de restos biológicos.