Diputado De Rementería pidió cautela y prudencia ante caso de exmilitar venezolano secuestrado

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, llamó a tener la "mayor cautela posible" y "actuar con prudencia" tras conocerse el caso de un exmilitar venezolano que fue secuestrado en su domicilio en la comuna de Independencia la madrugada del miércoles.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado de la bancada socialista aseguró que "estamos en una situación bastante seria, porque estamos a ciegas de lo que está pasando", pero que, pese a lo preocupante de la situación, remarcó que "hay que llamar un poco a la cautela".

"Tenemos una declaración por Twitter de miembros de la oposición venezolana y de organizaciones de derechos humanos que dicen que esto pasó, pero no tenemos la certeza todavía de que efectivamente haya habido la entrada de agentes extranjeros a Chile y que ejecutaron una operación de corte militar o de inteligencia en el territorio nacional. Eso sería gravísimo y por eso mismo hay que tener la mayor cautela posible", comentó el parlamentario.

Por lo anterior, también hizo un llamado a "no generar alarma pública, porque he visto actitudes, no quiero mencionar colegas que han dan por hecho que pasó algo, donde no hay ninguna prueba, que puede generar conmoción nacional en un estado que está complicado el país; decir que hay prácticamente una incursión extranjera de forma segura, y emplazar al Presidente a hacer cosas como llamar al Consejo de Seguridad Nacional, o llamar a consulta al embajador Gazmuri".

En esta línea, expresó que "debemos ser sopesados en nuestros actos, sí preocupados, sí que la existencia de esta mera posibilidad es grave, como lo es grave que cualquier persona sea secuestrada en suelo chileno, pero lo principal acá es que actuemos primero con unidad nacional, no hacer emplazamientos al Gobierno. Y en segundo lugar, actuando con la prudencia necesaria de no hacer eco de teorías que no salen más allá de muchas mentes que ven muchas series sobre espías y las ponen en Twitter".

De Rementería resaltó que el Gobierno, las policías y el Ministerio Público ha hecho "la alerta máxima" en las fronteras y en Interpol, por lo que "no hay que descartar la hipótesis de que esta persona sigue en Chile y que hay que buscarla".

Sobre si el Ejecutivo debería comunicarse con el gobierno de Nicolás Maduro por este caso, apuntó que debería ser así, porque "hay un ciudadano venezolano, independiente de su situación, que está secuestrado, me imagino que el embajador Arévalo Méndez de Venezuela en Chile está preocupado", aunque matizó con que "sabemos que hay una situación que no es de normalidad democrática",

"Chile debería informarle a Venezuela lo que está haciendo para encontrar a este ciudadano y tal vez saber la información que ellos tienen", cerró.