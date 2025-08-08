Fiscalía tras secuestro de empresario: "La ciudadanía sabe que Chile cambió, las calles ya no son las mismas"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó este viernes una sentida declaración pública a propósito del secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

En un punto de prensa que entregó detalles sobre el trabajo realizado junto a Carabineros para la liberación de la víctima y la detención de cuatro sospechosos, el jefe del Ministerio Público describió un sombrío panorama respecto a la crisis de seguridad en nuestro país, pero afirmó que las instituciones han hecho lo necesario -dentro de su estrechez presupuestaria- para adaptarse.

"Quisiera hacer una afirmación que creo que es relevante para toda la comunidad: la ciudadanía que está en su casa, que quizás está viendo esto (por televisión), sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles ya no son las mismas que teníamos antes, sabemos que la noche no es la misma que teníamos antes. Y la ciudadanía ya hizo cambios en su vida", reflexionó.

Frente a este nuevo panorama, "Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestro proceso de trabajo. No es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos", prosiguió.

"¿Nos faltan recursos? Por supuesto que nos faltan recursos. Pero ya nos adaptamos", enfatizó, teniendo a sus espaldas al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

"Estamos trabajando sobre la base del país real, no el país imaginario ni el que recordamos", aseveró el abogado.

"En Chile, secuestrar no es gratis"

Valencia destacó, en este sentido, el trabajo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), y la efectiva coordinación con el OS9 de Carabineros que permitió rescatar ileso al exdueño de Audax Italiano.

"Si el primer mensaje (de esta comparecencia pública) es que Carabineros y la Fiscalía ya nos hemos adecuado y preparado a este nuevo escenario, el segundo mensaje es para los (secuestradores) que todavía están prófugos y que nos están mirando por la televisión: en Chile, secuestrar no es gratis. En Chile, estos secuestros, gracias a Carabineros, la PDI y la Fiscalía terminan con detenidos", advirtió.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro del marco de la ley, para que secuestrar personas no sea gratis en Chile, no sea rentable. Vamos a llevar a sus autores ante la Justicia y, tal como ha ocurrido en otros casos que la ciudadanía ha conocido, vamos a instar porque se les apliquen las penas más severas que establezca la ley. Porque ése es el aporte que podemos hacer para que las calles vuelvan a ser seguras y la ciudadanía pueda recuperar esa tranquilidad que tanto anhela", cerró Valencia.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, valoró el trabajo conjunto del OS9 de Carabineros y @ECOH_FiscaliaRM , que permitió liberar a la víctima ilesa durante la madrugada en Puente Alto.



📌 “En Chile, secuestrar no puede ser gratis ni rentable. Vamos a llevar a esos actores ante la… pic.twitter.com/C7Y6Rh1kh4 — Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) August 8, 2025

Héctor Barros, coordinador nacional del equipo ECOH, refrendó este mensaje: "Como dijo el fiscal nacional, el delito ha cambiado en nuestro país, y el secuestro es uno de los delitos que más vulnera los derechos fundamentales de las personas".

"Lo importante acá es que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud", apuntó.

Ministro Cordero: "Por cierto, uno siempre quisiera más recursos"

El ministro Luis Cordero también recogió el guante respecto a lo dicho por Ángel Valencia: "Una de las razones por las cuales el mensaje que ha transmitido el fiscal nacional es relevante -es decir, que en Chile no es gratis el secuestro-, tiene que ver con las modificaciones que el Congreso ha realizado a la legislación durante estos últimos años, pero también el conjunto de recursos que en materia de seguridad se ha desplegado para distintas instituciones por parte del Congreso Nacional, incluido el Ministerio Público".

"Por cierto, los recursos que uno quisiera son siempre más, no cabe ninguna duda, pero los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile son significativos. Las experiencias del trabajo conjunto del OS9 con el Ministerio Público han permitido que en pocas horas este caso sea resuelto", agregó el exministro de Justicia, y apuntó, finalmente, que un punto de prensa no es el lugar más idóneo para efectuar discusiones presupuestarias.