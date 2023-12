"Insurrecto" indultado por Boric fue detenido por presunta participación en secuestro

Luis Arturo Castillo Opazo, uno de los 12 "presos del estallido" indultados hace un año por el Presidente Gabriel Boric, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Copiapó por su presunta participación en un secuestro extorsivo.

El fiscal Cristián González confirmó que "se está investigando un presunto secuestro. Hay cuatro detenidos y hay una víctima y esa es toda la información que vamos a entregar porque queremos ser responsables hasta tener claridad sobre de la forma y ocurrencia de los hechos y respecto de la participación de las y los detenidos".

Según la información preliminar, el otrora indultado fue detenido junto a tres mujeres, todos acusados de haber secuestrado a un hombre que fue encontrado al interior del maletero de su auto, el que había sido robado.

Además, se informó que la víctima correspondería a un presunto empresario de la ciudad, que fue amenazado por Castillo mediante un cuchillo.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que "hay un delito, en principio es un delito de secuestro. Hay algunas personas detenidas, y la información preliminar que tenemos es que una de las personas detenidas podría ser una persona que estaba vinculada a las personas detenidas en el marco del estallido social".

"No quiero confirmárselo en un 100 por ciento, pero esa es la información preliminar de la que dispongo", agregó Monsalve.

Horas después de que se conociera su detención, el Ministerio del Interior confirmó que presentará una querella por este caso.

En tanto, el Ministerio Público estableció que la investigación será de caracter reservada.

En diciembre de 2022, fue indultado luego de ser condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019 en Copiapó. Mantuvo una huelga de hambre durante su estadía en la cárcel como medida de presión para obtener la libertad.

"EL INSURRECTO"

Castillo -un autodenominado "insurrecto"- se convirtió en la figura principal de dicha crisis, puesto que el Gobierno aseguró que los beneficiarios eran personas sin antecedentes penales pre crisis de octubre, pero él en realidad se reveló -además de vándalo-, como delincuente común, con responsabilidad en desórdenes, daños y robos.

"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución" de tales indultos, terminó renunciando la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y fue reemplazada por Luis Cordero, actual titular de dicha cartera.

En enero, al salir de prisión, hizo un llamado "a todos mis hermanos que siguen presos para que no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa".

OPOSICIÓN ARREMETE CONTRA EL MANDATARIO

Para el senador RN Manuel José Ossandón, "si se comprueba que el indultado Luis Castillo está involucrado en un secuestro, el Presidente Boric debe pedirle disculpas a todo Chile, porque nos dijo que no había indultado delincuentes, y que además lo había hecho después de un profundo proceso de reflexión".

"Esto es muy grave, porque claramente Castillo no es un luchador social, sino un delincuente", subrayó el opositor.

En tanto, el diputado UDI Juan Antonio Coloma recalcó que "lo dijimos desde el primer momento: si uno de los indultados cometía un delito, era responsabilidad del Presidente Boric por haberlo indultado, por haber dicho que estábamos hablando de 'jóvenes idealistas' cuando eran delincuentes".