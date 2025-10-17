Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Secuestros

Investigan presunto secuestro de conductor de aplicación en Santiago Centro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Carabineros investiga un presunto delito de secuestro, perpetrado contra un ciudadano venezolano de 45 años, que trabaja como conductor de una aplicación de transportes, en la comuna de Santiago.

Según los primeros antecedentes, un grupo de encapuchados lo abordó cuando bajó de su auto para comer en un local de comida rápida, en Vicuña Mackenna con Avenida Matta. Los delincuentes lo obligaron a subir a un vehículo, efectuaron algunos disparos al aire y se lo llevaron.

Por instrucción del Ministerio Público, la causa se mantiene en reserva.

