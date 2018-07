Joaquín Lavín denunció intento de secuestro infantil y después se desdijo

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, denunció este viernes –a través de redes sociales- un presunto intento de secuestro contra dos alumnos del Colegio Cumbres, pero más tarde se desdijo y reconoció que todo fue una confusión.

"Esto pasó ayer aquí, a la salida de este colegio", señaló Lavín en un video que publicó esta mañana en su cuenta de Twitter, con el establecimiento educacional a sus espaldas.

"Se bajó una persona de un auto y les dijo a dos niños que estaban esperando: 'Yo soy Uber, tu mamá (la mencionó con el nombre y el nombre del niño) me mandó a buscarte'... Afortunadamente los niños no se subieron (...) Era, aparentemente, un secuestro", explicó.

Nos preocupa lo q pasó ayer a la salida de un colegio en Las Condes. Fue un intento de secuestro. Aquí algunos tips. pic.twitter.com/xlA2iPWmY0 — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) 6 de julio de 2018

El jefe comunal aprovechó también la ocasión para entregar recomendaciones de seguridad: "No demos tanta información en las redes sociales. Estos delincuentes sabían el nombre de la mamá y el nombre del niño, y lo obtienen de las redes sociales", recalcó.

El vuelco

"Nos acaba de avisar el apoderado que, aparentemente, esto fue un gran alcance de nombres", informó Lavín esta tarde, en otro video publicado en Twitter.

Lo que ocurrió es que "una mamá que también se llama Alejandra mandó, efectivamente, a un Uber a buscar a su hijo Benjamín, (pero) es otra Alejandra y otro Benjamín, (...) entonces no fue a buscar a estos niños, sino a otros niños que se llamaban igual. Por lo tanto, no hubo tal intento de secuestro, no hubo nada, fue un gran alcance de nombres", reconoció.

Por suerte no fue intento de secuestro. El colegio informó q otra mamá, con el mismo nombre, efectivamente había mandado a buscar a su hijo, también del mismo nombre, en Uber. Todo fue un alcance de nombres. Q esto igual sirva para hablar con nuestros hijos del tema pic.twitter.com/p4H0cGTiZI — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) 6 de julio de 2018

"Que esto igual nos sirva para tener más cuidado con nuestros hijos y la información en redes sociales, y decirles que nunca se suban a autos extraños... Que nos sirva de alerta", finalizó el dos veces candidato presidencial.