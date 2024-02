Ministro Cordero pide "medir el tono" por críticas tras secuestro de exmilitar venezolano

El ministro de Justicia, Luis Cordero, declinó hablar de un "aprovechamiento político" por parte de la oposición ante el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, sin embargo, pidió "medir el tono" de las críticas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado manifestó que "no lo calificaría de tal (aprovechamiento político), lo que sí me parece es que -sobre todo quienes ejercemos cargo de responsabilidad pública- hay veces que tenemos que medir, no la crítica, sino que probablemente el tipo de tono, entre otros, por las connotaciones que tienen".

"En esto no hay que perder la perspectiva de que hay una víctima del delito y una familia; y hay que cuidar con transformar eso como parte de una herramienta política", planteó.

Cordero se refirió además a la cita que sostendrá La Moneda con los presidentes de partidos de la derecha sobre el secuestro de Ojeda, precisando que el objetivo "es tratar de absorber la mayor cantidad de dudas que ellos puedan tener e información respecto a la cual nosotros podamos transmitir".

"Este -explicó- es un tema que es bien delicado. La ley establece que las investigaciones en este caso son secretas, pero adicionalmente acá hay una declaración de secreto por parte del fiscal. Eso tiene una restricción para todos nosotros, y es que estamos imposibilitados, cualquier sea el tipo de conocimiento que hemos tenido, de transmitir esa información".

"Además de eso, tampoco el Ministerio Público está obligado a entregar información al Gobierno y al Ministerio del Interior o a ninguna de las autoridades que puedan estar asociados por precisamente ese deber de reserva", puntualizó.

"Lo importante de la reunión de hoy -aclaró- es dar cuenta también de alinear posiciones. Yo creo que la oposición tiene una legítima inquietud, es conveniente aclarar esa inquietud. También es conveniente tener claro cuáles son los límites legales que tenemos nosotros y que tienen ellos".

CUESTIONAMIENTOS A MONSALVE

Esta semana, el diario venezolano de oposición La Razón vinculó -sin pruebas- que el viaje del subsecretario de Interior "dio luz verde" al régimen de Nicolás Maduro, lo que fue descartado por el propio Manuel Monsalve, quien remarcó que en Caracas se firmó un acuerdo para luchar contra el crimen organizado.

Sin embargo, la oposición pidió al Gobierno conocer los "alcances" de ese acuerdo debido a que "se han deslizado hipótesis que son todas muy graves", sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya.

Hoy, en Cooperativa, Cordero recordó "este es un convenio que está vinculado a las policías. La Fiscalía también tiene convenios de colaboración, porque una cantidad importante de los delitos que hoy día se ocasionan en el país requieren de información transnacional".

Cordero profundizó que, "dada la tragedia de movilidad humana en América Latina, en el caso de Chile, la cantidad de delitos que hoy día tenemos, y quiero ser bien cuidadoso, pero el número de delitos cometidos por personas de nacionalidad extranjera ha aumentado significativamente".

Por ello, añadió, "el conocer los antecedentes penales de esas personas es muy relevante. Parte importante de los temas de organizaciones criminales transnacionales tiene que ver con obtener información que se encuentra fuera de las fronteras del país".

"Cuando el subsecretario Monsalve preparó ese viaje, la oposición lo celebró. Y todo el mundo tenía perfectamente claro de qué es lo que estábamos hablando. Ahora, vincular ese acuerdo de cooperación policial que es relevante para el país (...) a este delito, me parece que hay un trecho muy grande y creo que no contribuye mucho al foco en que todos debiéramos tener que aclarar lo más pronto posible este delito", enfatizó.

INVESTIGACIÓN

Respecto a los avances de la investigación, Cordero apuntó que "la investigación está decretada reservada para todos los efectos, lo cual tiene una limitación desde el punto de vista de qué tipo de información se puede divulgar".

"El secuestro es un hecho público y notorio", dijo el ministro quien agregó que "este es un delito que tiene una connotación muy particular".

Todas las hipótesis están abiertas, resaltó Cordero, y explicó que "estamos en presencia de un secuestro, que es la razón que justifica la querella (del Gobierno). Otra cosa distinta es cuáles son las hipótesis o el móvil que está vinculado a ese secuestro".

El secretario de Estado confirmó además que se le pidió al director de la PDI que la investigación se realice 24/7 y, enfatizó, "la investigación es privativa y excluyente del Ministerio Público".