Nuevos secuestros llevaron a descubrir la casa en que estuvo cautivo el exalcalde Montoya

La Policía de Investigaciones informó que el trabajo relativo a dos secuestros ocurridos el último fin de semana en la Región Metropolitana permitió identificar, en las últimas horas, el domicilio en el que fue mantenido cautivo el exalcalde de Macul Gonzalo Montoya a finales de junio.

La indagación de los nuevos crímenes motivó un operativo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros en las comunas de Renca y Estación Central, que dejó como resultado la detención de cuatro sujetos: dos chilenos y dos venezolanos.

"Dos delitos de secuestro ocurridos durante el fin de semana nos arrojaron un domicilio de interés criminalístico, el cual fue irrumpido el día de hoy por el equipo policial", explicó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana.

En el lugar se encontró "evidencia de interés criminalístico no sólo para esas dos investigaciones del fin de semana, sino también para otra investigación de otro caso de secuestro extorsivo, ocurrido en el mes de junio": el del exalcalde Montoya.

"De igual forma, como resultado de esta operación policial, se logró la detención de cuatro personas -dos chilenos mayores de edad y dos venezolanos, también mayores de edad, en condición migratoria irregular- por su responsabilidad en estos tres delitos de secuestro ocurridos en este semestre", detalló Barrientos.

AHORA| El Jefe de la BIPE Antisecuestro Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, junto con los fiscales ECOH Milibor Bugueño y Ernesto González informan del operativo realizado hoy en las comunas de #Renca y #EstacionCentral , donde se detuvo a cuatro personas, dos de… pic.twitter.com/HZwelTeWTQ — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 13, 2025

Dos de los detenidos fueron formalizados durante esta tarde, y la Justicia ordenó su prisión preventiva. Los otros dos comparecerán en tribunales este miércoles por la mañana.

En el caso del exjefe comunal de Macul hay, además, otros dos sospechosos identificados y con órdenes de detención vigentes no sólo en Chile: también tiene una notificación roja en Interpol.