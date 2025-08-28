Prisión preventiva para tercer imputado en el secuestro del exalcalde Montoya

En prisión preventiva quedó este jueves un nuevo sospechoso en el secuestro del exalcalde de Macul Gonzalo Montoya, ocurrido en junio pasado, alcanzando así tres detenidos por este bullado caso.

Según la información policial, el individuo fue aprehendido en calle García Reyes (Santiago Centro) por Carabineros y, al momento de su detención, portaba un arma de fuego.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI logró establecer que este sujeto no solo conducía el vehículo utilizado para el secuestro del otrora jefe comunal, sino que también participó activamente en transacciones bancarias desde las cuentas de la víctima y en la posterior desaparición del automóvil involucrado.

“Fue uno de los encargados de deshacerse del automóvil que utilizaba el exalcalde al momento de ser secuestrado. Los antecedentes que obran hoy en la investigación dan cuenta que sí tiene alguna relación con una facción del Tren de Aragua 'Los Mapaches'", informó el subprefecto Claudio Caro, jefe subrogante de la BIPE-Antisecuestros.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó al detenido los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego.

La gravedad de las acusaciones llevó al tribunal a decretar su prisión preventiva, considerando al imputado un "peligro para la sociedad". Esta medida cautelar se extenderá por 120 días, periodo en el que continuará la investigación.

Con esta detención, ya son tres las personas formalizadas en el marco de este complejo caso de secuestro, y las autoridades han indicado que existe una cuarta persona de interés con una orden de detención vigente.