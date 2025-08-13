Víctima fue mutilada en la misma casa donde estuvo cautivo el exalcalde Montoya

La Fiscalía confirmó este miércoles que una víctima de secuestro sufrió la mutilación de la falange de un dedo meñique, en el mismo domicilio de Renca donde estuvo cautivo Gonzalo Montoya, exalcalde de Macul, en junio pasado.

Así lo reveló el Ministerio Público tras la audiencia de formalización de un ciudadano venezolano de 29 años, quien fue enviado a prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo en esa "casa de seguridad", que fue allanada ayer martes.

La víctima de este hecho, ocurrido el sábado pasado, fue raptada al acudir a este inmueble para cobrar un arriendo, oportunidad en que los captores le cortaron la falange, que fue hallada durante el mentado operativo.

Respecto de la relación de este crimen con el del exalcalde, el fiscal Milibor Bugueño, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que al cruzar informes policiales de distintas causas, "nos dimos cuenta de que algunos videos de las extorsiones tenían como características principales la habitación en donde se encontraban" las víctimas.

"En virtud de eso, cuando hicimos la entrada y registro, era importante fijar esas características principales -color de muralla, el tipo de piso especial- para identificar que justamente correspondía a la casa de cautiverio no sólo de estas dos causas, sino que posiblemente de otras que se llevan en investigación", puntualizó.

Equipo @ECOH_FiscaliaRM logró Prisión Preventiva para imputado por delito de Secuestro Extorsivo ocurrido el 9 de agosto de este año. Donde a la víctima se le mutilo una de sus falanges. Tribunal determinó un plazo de investigación de 150 dias de plazo de investigación. pic.twitter.com/GYeavM4RCE — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 13, 2025

Ahora, los persecutores de los respectivos casos tendrán que dilucidar si dentro de este domicilio opera una sola banda -hasta ahora, se apunta que los detenidos son integrantes de "Los mapaches", facción del Tren de Aragua-, o varios grupos delictuales.

Si se llega a concluir que sólo una agrupación ha utilizado la casa, se puede establecer una relación directa o indirecta entre los secuestradores de la persona mutilada, con los captores del exalcalde.

Por otro lado, y casi en simultáneo a la otra audiencia, la Justicia amplió hasta el lunes la detención de un nuevo sospechoso de la captura de Montoya, en calidad de cómplice, quien fue arrestado ayer en Renca.