Solitario pistolero atacó oficinas de Seguridad Ciudadana en Estación Central

Al menos ocho disparos fueron percutados durante la madrugada de este lunes en contra de un centro de operaciones de Seguridad Ciudadana en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en la calle Santa Teresa de la población Los Nogales, hasta donde llegó un solitario pistolero que atacó el recinto, sin dejar trabajadores lesionados.

El capitán Andrés Said relató que "se escuchan ruidos provenientes desde el exterior, razón por lo cual personal que se encontraba al interior, que corresponde a la Municipalidad de Estación Central, al interior de una base municipal, visualiza sobre la calzada evidencia balística, por lo cual llaman de forma inmediata a Carabineros".

"Producto de esto, Carabineros arriba al lugar, realiza diligencias autónomas con la finalidad de verificar lo sucedido, advirtiendo estas vainas, las cuales ya fueron levantadas", añadió.

Se investiga si el hecho tiene relación con posibles amenazas tras un operativo en contra del comercio ambulante.