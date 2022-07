Subsecretario Vergara y polémica por aterrizaje de avión Conviasa en Chile: No soy comentarista de temas que no me competen

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que no es "comentarista de temas que no lo competen" para evitar referirse a la polémica de la aeorlínea venezolana Conviasa, cuestionada por presuntos actos terroristas de sus tripulantes, luego de que uno de sus vuelos aterrizara en suelo nacional el pasado 22 de junio.

La aerolínea se encuentra en el ojo del huracán después de que uno de sus aviones fuera retenido en Argentina, debido a los eventuales actos terroristas de sus trabajadores en cabina, de nacionalidad iraní.

En "Mesa Central" de Canal 13 la autoridad de Gobierno aseguró que los antecedentes están a disposición de las autoridades.

"Primero que todo, yo no soy comentarista de temas o temáticas que no me competen. El Presidente me ha pedido avanzar en la prevención del delito y es de lo que me hago cargo. Creo que tenemos que ser tremendamente respetuosos... Y eso mismo cuando uno trata de hablar de otras instituciones, porque hay procesos e investigaciones en curso", señaló.

"Muchas veces apresurarse y comentar algo que está en curso termina, a lo mejor, alimentando un titular de corto plazo, pero no entregando una respuesta a la ciudadanía (...) lo que sabemos y está disponible está a disposición de las autoridades competentes, y eso es lo que nos tiene que importar", remarcó.