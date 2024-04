Encapuchados atacaron liceo en Lota: Estudiante murió en una riña la semana pasada

Tras casi una semana del crimen de un adolescente de 17 años que fue asesinado con un arma blanca durante una riña a la salida del Liceo Carlos Cousiño de Lota, durante esta mañana distintos sujetos encapuchados ingresaron a dicho recinto educacional, rompieron los mobiliarios de las salas y dañaron las cámaras de seguridad y sus sistemas de grabación.

La situación impidió que se llevara a cabo el retorno de la normalidad de las clases -pretendido por las autoridades- en cuatro establecimientos de la comuna que se vieron involucrados en el hecho.

Previamente, las autoridades decidieron suspender las clases debido a la cercanía de los establecimientos educacionales y porque los involucrados en la fatal riña eran alumnos de dichos colegios.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, catalogó la situación como un "grave hecho de violencia" y emplazó directamente la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras señalar que dicho acto "ya no es un tema escolar".

"¿El crimen ya derrotó al Estado?", cuestionó el líder del magisterio en su cuenta de X (antes Twitter).

Hoy ha ocurrido otro grave hecho de violencia en Lota. En el Liceo Carlos Cousiño ingresaron encapuchados destrozando y vandalizando instalaciones. Me dirijo a la Ministra @Carolina_Toha y no al Ministro de Educación, ya no es un tema escolar.



¿El crimen ya derrotó al Estado?