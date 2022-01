Experto por alza en delitos: La contingencia no nos puede comer, el problema va a seguir existiendo

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudio González Guarda, se refirió al aumento en los delitos violentos y la delincuencia en los últimos meses en nuestro país y cómo puede ser abordado desde el mundo político

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto aseguró que no existe una "receta" para acabar con este tipo de delitos, porque "es un tema mucho más profundo", a pesar de que existen "medidas de corto plazo, que pasan básicamente por mejorar la coordinación de los órganos de persecución penal, hay un tema con la Ley de Armas, mejorar la legislación, y especialmente la coordinación de las instituciones de persecución".

Aun así, indicó que "hay un tema de largo plazo" que es la seguridad, y que va de la mano con "problemas sociales mucho más complejos", como la deserción escolar. "El tema de la política criminal está sujeta a una enorme cantidad de emociones y contingencia, especialmente el mundo político, que es el encargado de llevar a cabo las políticas públicas, los suficientes elemento racionales para el momento. La contingencia no nos puede comer tampoco, el problema va a existir y seguir existiendo porque el tema de la criminalidad es parte de la sociedad", añadió.

No obstante, González dijo que "sí debiéramos asumir y tomar como referencia son modelos sociales de países desarrollados, y tener una delincuencia relativamente asumible por la sociedad".

Respecto al aumento de la violencia en la comisión de delitos, el especialista afirmó que existe un "cambio de tendencia" en el uso de armas en homicidios y que eso "va en correlación, y eso es lo importante de las reflexiones que tiene que hacer el mundo político, porque no se puede tener una solución simple a un problema de alta complejidad, ese es un error, tenemos que pensar que la sociedad chilena ha sufrido cambios muy intensos los últimos 30-40 años".

Finalmente, el experto en seguridad acotó que "no está todo perdido, tenemos muchas instituciones con cierto grado de profesionalismo, hay algunas que han tenido problemas de legitimidad, pero el tema penal en el mundo es así, entonces yo creo que hay espacio, pero lo importante es que no nos coma el populismo penal, que se adjunte información sobre este tema, porque es un problema de política pública como otros, la diferencia es el tema emocional y el miedo, que juegan un elemento muy importante y eso nos lleva a no ver las soluciones más claras".