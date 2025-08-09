Inocente iba a pasar 300 días preso en Concepción: Su hermano suplantó su identidad
El hombre iba a ser ingresado a la cárcel por un delito ocurrido en Taltal, pero su pariente apareció sorpresivamente en el tribunal para confesar su responsabilidad en los hechos.
"Este error revela la urgencia de reforzar los protocolos de verificación de identidad, porque cada omisión puede destruir la vida de un inocente", dijo Osvaldo Pizarro, de la Defensoría Penal Pública.
"Este caso demuestra que una oportuna defensa puede marcar la diferencia entre la libertad y la injusticia", afirmaron desde la Defensoría Penal Pública.