Sujetos interceptaron bus del Transantiago y asesinaron de un disparo a pasajero

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la intercepción de un bus del Transantiago en Puente Alto, luego de que dos sujetos subieron al vehículo para identificar a un pasajero y dispararle en la zona del tórax, provocando su muerte en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas en la Avenida Eyzaguirre a la altura de calle El Rodeo. Según la información preliminar, los responsables se transportaban en una camioneta que utilizaron para detener la micro.

Sábado🔵 Puente Alto. Camioneta interceptó bus de transporte público. Dos sujetos se suben, ubican a uno de los pasajeros, le disparan y luego se van. Hombre murió al interior del bus. @PDI_CHILE y @fiscalia_RMSur investigan // @Cooperativa pic.twitter.com/pngrANzJGh — Jean Claude Penjean Díaz (@JCPenjean) January 22, 2022

La subcomisaria de la Brigada de Homicidios Betsabeth Obando informó que la víctima aún no ha sido identificada.

"Aparece un vehículo, el cual se está investigando qué tipo sería, atravesaría por delante del bus,", del cual "bajarían dos sujetos, los cuales uno de ellos le propina un impacto balístico a la altura del tórax y posteriormente los sujetos proceden a huir del lugar".

De esta forma, enfatizó en que "ambos sujetos suben, pero uno de ellos le habría propinado el disparo".

La persona fallecida no contaba con documentación para identificarlo en el lugar, aunque lograron determinar que su edad estimada es de entre 30 y 35 años.

FISCALÍA INDAGA LOS DETALLES DEL CRIMEN

La fiscal Yasne Pastén señaló que "no se maneja ninguna hipótesis, como les digo, no tenemos ni siquiera identificado la persona que falleció. Por lo tanto, no sabemos si eran conocidos o qué problema pudo haber anteriormente que ocasiona finalmente esta dinámica y esta muerte. Estamos recién comenzando"

"Acá se ha trabajado junto con la Brigada Homicidio y peritos, lo que es el sitio del suceso examen externo del cadáver. Estamos recogiendo evidencia y estamos realizando todas las diligencias en el sector para poder determinar por qué ocurre este hecho y cuáles son los partícipes del mismo", agregó la persecutora.