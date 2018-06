Testigo del crimen del barrio República: "Eran unas hienas, unos salvajes al golpearla"

Este martes declarará ante la Fiscalía un testigo del brutal ataque en contra de Margarita Ancacoy, una trabajadora de la Universidad de Chile que falleció producto de una golpiza tras ser asaltada por un grupo de sujetos en la madrugada del pasado 18 de junio en el barrio República.

"Eran unas hienas, eran unos salvajes como le pegaban. Yo les rogaba, les suplicaba que no le pegaran más por favor. '¡Suéltenla, suéltenla!' les gritaba, pero no escucharon", afirmó Juan Obreque en declaraciones dadas a conocer por Canal 13.

El hombre, quien trabaja hace 40 años en el Club Hípico, manifestó que cuando se bajó de la micro en dirección a su trabajo, el grupo de sujetos –que asegura eran siete y no cinco como se estableció con las cámaras de seguridad- se abalanzaron hacia él.

"En mi reacción, y como los conocía, me saqué el cinturón y los enfrenté. Como que ellos se detuvieron un poco y miro para atrás y viene un compadre con un palo a pegarme. Yo me echo para atrás y ahí es donde aparece el compadre que salió a atajar a la señora y ella arrancó para el medio, cuando yo le gritaba '¡arranque señora, arranque!' No sé si me habrá escuchado la señora, pero ella arrancó para el lado mío", manifestó el hombre.

Por este caso hay cuatro individuos detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron formalizados por robo con homicidio y quedaron en prisión preventiva.

"Ella me salvó a mí"

El hombre además dijo que veía a la mujer todos los días llegar temprano a su trabajo, pasadas las 05:00 horas, y que mientras era agredida corrió en busca de ayuda, llegando al lugar unos minutos después acompañado por Carabineros, cuando la víctima aún estaba con vida.

Obreque aseguró lamentar no haber podido salvarla y que "ella me salvó a mí al final", por lo que prestará toda su colaboración para dar con los autores del crimen.

"Cuando esté el último preso, ahí voy a desahogarme. Por eso le doy un abrazo de aquí a la familia y espero que sigamos juntos hasta el final y le pido perdón por no haberla podido salvar y gracias por haberme salvado a mí. Le quiero puro decir a la familia que voy a seguir hasta el final para que queden presos estos asesinos", concluyó.