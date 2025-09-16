Tragedia en Villarrica: Dos hermanos de 13 y 15 años murieron tras intentar instalar una bandera

Dos hermanos, de 13 y 15 años, fallecieron la noche de este lunes tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaban un mástil con una bandera chilena en las afueras de su casa, ubicada en el sector Challupen, entre Villarrica y Licanray, en la Región de La Araucanía.

Según información de la Fiscalía de Primeras Diligencias, el mástil rozó con los cables del tendido eléctrico, provocando una descarga que les costó la vida a los dos niños.

Los hermanos eran estudiantes del colegio Humanidades de Villarrica, donde se convocó a una velatón en su memoria.

La madre de los menores también recibió una descarga eléctrica y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde se encuentra recibiendo atención médica. Por el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Hasta el lugar se trasladaron la Brigada de Homicidios de la PDI, la Brigada de Investigación Criminal y un especialista electromecánico, con el fin de realizar las diligencias correspondientes.