Transportes retiró de circulación otros cinco buses interurbanos con permisos falsificados

El Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes retiró de circulación cinco buses con permisos de circulación falsificados este miércoles tras ser vistos operando en la Autopista del Sol.

El hecho ocurrió sólo horas después de que tres máquinas fueran descubiertas en las mismas condiciones por Carabineros.

De los ocho buses que han sido identificados por las autoridades, seis corresponden a la empresa Pullman Bus y realizan principalmente viajes hacia la costa, y los dos restantes son parte de la operadora Línea Azul.

La jefa de Fiscalización de Transportes, Paula Flores, señaló que los nuevos casos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, ya que el porte de documentación falsa es constitutivo de delito.

"Es un hecho muy preocupante, por lo que condenamos enérgicamente esta acción. Vamos a seguir fiscalizando en todos los terminales del país para verificar que los buses interurbanos estén cumpliendo con la normativa de tener toda su documentación al día", añadió.

Pullman Bus: Es responsabilidad de los socios

El gerente general de Pullman Bus, Mauricio Candia, explicó que el mantenimiento de los buses es responsabilidad de los socios de la empresa, que funciona como una cooperativa, pero se comprometió a sancionar a los infractores.

"La fiscalización que hizo el Ministerio de Transportes nos permitió también darnos cuenta de esta situación. Es de responsabilidad de los socios, y por lo tanto, estamos asumiendo también como servicio la acción de mantener la documentación al día con el resto de la flota que compone al servicio Pullman Bus", sostuvo.

"Estamos tomando todas las providencias que nos permitan contar con buses con toda su documentación al día, y por supuesto, vamos a aplicar todas las sanciones internas", aseguró el gerente.

AChM: Explicaciones de Pullman son insuficientes

El presidente de la Comisión de Transportes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Rodrigo Delgado, consideró que las explicaciones de esta empresa son "insuficientes".

"Él (Candia) dice que son terceros que prestan servicios. Bueno, si una empresa contrata a terceros tiene la obligación de exigirle que todo esté en regla, de exigirle que cumpla con la legislación", insistió.

El alcalde de Estación Central remarcó que esto significa "un perjuicio económico para los municipios, porque son entre 10 mil a 15 mil millones de pesos que anualmente no están llegando a las arcas municipales".

"Pero además hay un tema importante en materia de seguridad vial: un vehículo que no cuenta con un permiso de circulación, lo más probable es que no tenga tal vez la revisión técnica al día, que no tenga un seguro obligatorio, un seguro contra terceros", agregó.