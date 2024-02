Tras denuncia por disparos: Carabineros incautó armas desde una casa en La Reina

Tras una denuncia por disparos injustificados en la vía pública durante la semana pasada en la comuna de La Reina, Carabineros allanó el domicilio del presunto responsable, incautó armas y municiones, y detuvo a una mujer por porte de droga.

La indagatoria estuvo a cargo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la policía uniformada, cuyos efectivos identificaron al sospechoso de ejecutar los disparos y, por medio de una orden de entrada y registro, incautaron el armamento que presuntamente fue utilizado.

Entre las armas decomizadas se encuentran dos pistolas de calibre 9 milímetros debidamente inscritas; otra de calibre 7 milímetros no inscrita y un fusil de caza, además de cartuchos y cuatro vainas percutadas.

"Considerando los antecedentes que se mantenían se informa al Juzgado de Garantía, quien emanó una orden de ingreso y allanamiento, logrando incautar tres pistolas y un fusil de caza mayor", detalló el teniente coronel Juan Reyes, de la Prefectura Andes de Carabineros.

"En esta situación, lamentablemente no se logró la detención de la persona involucrada (por no encontrarse en el domicilio). No obstante, quien reside en el domicilio quedó detenida por el delito de porte de droga", agregó el oficial.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para la respectiva formalización de la detenida.