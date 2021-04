Tres carabineros de baja por errores de procedimiento en una causa que culminó en tragedia

Carabineros informó que dio de baja a tres funcionarios que cometieron "graves errores de procedimiento" ante una denuncia por violencia intrafamiliar; drama que terminó con el asesinato de dos niñas y el posterior suicidio de su padre en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el 12 de abril la madre de las menores (de tres y 11 años) llegó hasta la 14ª comisaría de San Bernardo para denunciar violencia psicológica en el contexto de violencia intrafamiliar, situación ante la cual el Tribunal de Familia le otorgó el cuidado de sus hijas.

Posteriormente la mujer, en compañía de Carabineros, fue hasta el domicilio del padre para retirar a las menores, lo que provocó una discusión entre ambos progenitores y la negativa de las niñas, lo que, en definitiva, llevó a que la denunciante se retractara.

Sin embargo, debido a la orden del Juzgado de Familia, Carabineros debía proceder a retirar a las menores del domicilio de su padre.

Finalmente, el sujeto dejó una constancia en Carabineros acusando el abandono del hogar por parte de la mujer, procedimiento que no quedó completamente registrado en el libro de novedades de la unidad policial.

"Recibimos una denuncia en la 14ª Comisaría de una mujer que señalaba ser víctima de violencia intrafamiliar psicológica por parte de su marido, y recibimos la orden de un tribunal de Familia de sacar a las menores del hogar del padre. No sucedió porque la mujer se desistió de aquella denuncia y el error procedimental está pecisamente en atender más a la voluntad de la mujer que al mandato judicial", explicó la general Karina Soza, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros.

"LAS MÁS ALTAS SANCIONES"

Frente a estas situaciones, y como parte de sus "controles internos", Carabineros determinó que hubo "errores graves en los procedimientos en la denuncia de violencia intrafamiliar", dijo el general inspector Marcelo Araya.

"La institución dispuso la instrucción de un sumario administrativo, determinándose las más altas medidas y sanciones disciplinarias para el personal que tuvo directa participación en el procedimiento", indicó.

Los funcionarios dados de baja son un cabo, un sargento y un sargento segundo pertenecientes a las 62a y la 14a comisarías de San Bernardo.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, afirmó que "estamos frente a un hecho brutal, que nos enluta como país, en lo personal como madre, como mujer y como ministra. No sólo me duele sino que me indigna, aquí una mujer denunció, los tribunales determinaron las medidas, pero por una negligencia inexplicable estas medidas no se llevaron a cabo, se requiere sancionar a las personas responsables de estos hechos".

"Valoro que Carabineros haya tomado las medidas que determinó esta jornada", agregó.