Tres niños resultaron heridos por balas perdidas durante Año Nuevo en Santiago

Un niño se encuentra en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital, tras recibir un disparo en su espalda mientras se encontraba jugando en una plaza en la comuna de La Granja durante la noche de Año Nuevo.

Antecedentes preliminares señalan que durante la noche de Año Nuevo se sintieron muchos disparos, por lo que se presumen que el niño fue alcanzado por una bala perdida.

"Un menor de ocho años de edad se habría encontrado jugando en una plaza del sector junto a otros niños cuando habría recibido un impacto balístico en su columna. El menor fue trasladado por familiares al SAPU del sector y seguidamente derivado al Hospital Sótero del Río", explicó el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Cristián Tur.

"El médico de turno lo intervino, extrajo la bala, y se encuentra en observación, fuera de riesgo vital", agregó el policía.

El alcalde de la comuna de La Granja señaló que "este año nuevo, como nunca, hemos tenido el uso de los fuegos artificiales, balacera. Nosotros nos podemos coordinar, pero si la policía no hace nada, el Estado no hace nada, lo que hagamos los alcaldes no tiene ningún sentido".

"Lo único que podemos hacer es prevenir, que se puede prevenir cuando los delincuentes, cuando los narcotraficantes están haciendo uso de sus armas de fuego", explicó.

La PDI realiza las pericias en la plaza donde ocurrió el hecho, ubicada en la esquina de los pasajes 11 poniente con 2 Norte en la comuna de La Granja.

Otro caso en San Ramón y PAC

Un caso de similares características ocurrió en la comuna de San Ramón, donde una niña de 7 años fue herida en su espalda por una bala perdida.

El hecho ocurrió la noche de Año Nuevo, en calle Vicuña Mackenna en la altura del 2.900, cuando la menor se encontraba en una de las piezas de la casa cuando la bala ingresó por el techo.

"Esos hechos están siendo investigados en forma conjunta dada la cercanía del lugar de ocurrencia de ambos hechos, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y por el Laboratorio de Criminalística de la misma institución, para determinar el lugar desde donde se habría efectuado el disparo y quien sería el autor material", señaló el fiscal Cristian Toledo.

En tanto, en Pedro Aguirre Cerda, un menor de 12 años se encontraba en su casa y recibió un disparo en su espalda.

El menor se encuentra internado Exequiel Gonzáles Cortés, pero fuera de riesgo vital.

"Otro hecho ocurrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde resultó herido un menor de edad producto de una bala que habría ingresado al domicilio de la víctima, también el día primero de enero cerca de las 02:00 de la madrugada", agregó el persecutor.