Una mujer sufrió un portonazo y fue socorrida por sus vecinos en San Miguel

Una mujer conductora que estaba ingresando a su domicilio en su camioneta fue atacada por un grupo de sujetos en las últimas horas, en la comuna capitalina de San Miguel.

"Me subo a mi camioneta y en eso aparece un auto contra el tránsito, se estaciona adelante de mi vehículo, y se bajan cuatro jóvenes con mascarilla, y con revólver", relató la víctima.

Luego detalló que "empezaron a sacarme mi reloj, mis cadenas, y en eso que yo me bajo de la camioneta, me arranco hacia el pasaje porque no tenía la llave dentro de la camioneta, entonces, a ellos les apareció en la pantalla que decía 'llave no detectada".

"Entonces el tipo se devolvió y quería conseguir la llave. Ahí yo comencé a gritar que estaba sufriendo un portonazo y salieron todos mis vecinos", agregó.

Finalmente los asaltantes lograron huir con la camioneta marca Nissan, sin embargo, ésta ya fue recuperada por Carabineros en la comuna de La Pintana.

En tanto, se continúa con la búsqueda de los involucrados.