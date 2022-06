Vandalismo escolar: UDI pide que Boric dé urgencia al proyecto "Aula Segura II"

La bancada de diputados de la UDI entregó este viernes una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric con el propósito de darle urgencia al proyecto de ley Aula Segura II, impulsado por el gremialismo, que busca "prohibir todo tipo de beneficio estatal en la educación superior a aquellos secundarios que hayan sido sancionados por actos delictuales, en virtud de un debido proceso".

Según aseguró el jefe del grupo parlamentario, Jorge Alessandri, consignado por el diario La Tercera, la misiva "la mandan los niños que no queman sus colegios, que no queman buses, que no atacan a profesores y directivos, los que sí quieren estudiar (...) la mandan los niños de liceos emblemáticos que ven cómo destruyen su establecimiento, como queman micros afuera y cómo destruyen su sueño de movilidad social, de lograr mayor prosperidad para ellos y sus familias".

"Lo que pretendemos acá es que el Estado pueda sancionar a través de no otorgar beneficios a los estudiantes secundarios que provocan daño a la propiedad pública y privada. Particularmente, el destrozo que hemos visto en muchas de las regiones y que entonces no puedan tener beneficios para acceder a la educación universitaria", afirmó la diputada Flor Weisse.

Mientras, el diputado Juan Antonio Coloma enfatizó que "lo que nosotros queremos es que una persona que no es capaz de mantener una vida en común, una persona que está dispuesta a quemar con un overol blanco un establecimiento educacional, quemar una micro, no pueda acceder a gratuidad universitaria".

"La pregunta es: ¿por qué todo Chile le va a tener que financiar la educación a una persona que está quemando las micros, quemando su propio establecimiento, lanzando bombas molotov a Carabineros? A esas personas les queremos decir fuerte y claro, que con el proyecto que estamos presentando estamos buscando que estas personas sepan que no van a poder optar a los beneficios del Estado", agregó.