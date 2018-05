Veinte hospitales de la Región del Biobío tienen vencido el sello verde de gas

De los 28 hospitales públicos de la Región del Biobío, 20 tienen vencido el sello verde que certifica la seguridad de sus instalaciones de gas, y los otros ocho no han informado de su situación a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Esta información se conoce en el marco de las ingadatorias tras la explosión del 21 de abril pasado en la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, que provocó la muerte instantánea de tres personas: según se conoció la semana pasada, este recinto tenía vencido el sello verde hace más de dos años.

Críticas a GasSur y la SEC

Mientras la investigación de dicha tragedia sigue adelante, el presidente del Colegio de Expertos Prevencionistas de Riesgo, Alejandro Valdebenito, desmintió la versión entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de que no era necesaria la vigencia del sello verde para que la empresa GasSur diera suministro al Sanatorio.

"Es un error del superintendente. Lo que establece muy claro el decreto de la resolución exenta 489, en el articulado número 9, es que, en el caso de que el sello verde esté vencido, no se puede suministrar gas", dijo Valdebenito.

"La única forma es que, por la operación del proceso, justificadamente, se pueda suministrar, pero, para eso, se debe solicitar a través de un formulario a la Superintendencia, y la Superintendencia debe colocar una nueva fecha de fiscalización, pero no contando con sello verde, no se puede suministrar gas, y esa responsabilidad es de la empresa distribuidora", agregó el dirigente.

Presidente Colegio de Expertos Prevencionistas @ColegioExpertos, Alejandro Valdebenito, desmiente a la SEC y ratifica que Sanatorio Alemán no debía ser abastecido de gas al momento de la explosión por tener el sello verde vencido. Resolución Exenta 489/2003 art 9. @Cooperativa pic.twitter.com/WrljFzHLJI — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 14 de mayo de 2018

En este contexto, concurrió a la Contraloría el diputado socialista Gastón Saavedra, quien solicitó una investigación ampliada y planteó la posibilidad de solicitar la destitución del superintendente Luis Ávila.

"Me parece gravísima la declaración y hasta temeraria, porque si usted tiene vencido un sello verde, significa que pasaron dos años en que a esa instalación –podemos suponer- no se le hizo mantención, que no se le hicieron reparaciones, porque hay envejecimiento de las instalaciones; seguramente por el uso y la sobrecarga que a veces tienen", dijo Saavedra.

Consultado por si es partidario de la salida de Ávila, el parlamentario respondió que "si al final la investigación arroja responsabilidades, es lo que cabe".