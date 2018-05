Víctima de brutal golpiza evitó que su pareja quedara en prisión por problemas económicos

Finalmente quedó en libertad y sólo con orden de alejamiento el sujeto identificado como Marco Bravo, quien el domingo le propinó una brutal golpiza a su pareja embarazada de siete meses.

La mujer, que quedó policontusa y con fractura nasal, se negó a que el acusado quedara en prisión preventiva debido a la precaria situación económica que mantiene debido a que no trabaja.

Según lo establecido en la audiencia de formalización realizada este lunes, el acusado -tras propinarle golpes de puño en el rostro hasta quebrarle la nariz- la amenzó diciéndole "te voy a matar y no me importa tu hijo, ya no lo quiero, me tienes aburrido con tus hueas (sic)".

Tras relatar los episodios posteriores a la golpiza, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el imputado ya que "cualquier otra medida cautelar sería insuficiente para resguardar la seguridad de la víctima".

Sin embargo, la solicitud no se concretó debido a que fue la propia mujer quien solicitó sólo una orden de alejamiento explicando entre lágrimas que necesita "ayuda económica porque yo no trabajo".

Ante ello, Marco Bravo quedó con prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y el abandono inmediato de la vivienda que compartían en la toma Jardín del Edén de Alto Hospicio.

Según la abogada del Centro de la Mujer, María José Bruno, y representante de C.V.F (30) en esta causa, "se está evaluando que ella pueda ingresar a una casa de acogida".