Amplían detención de sujeto acusado de nuevo femicidio en Región de Los Lagos

La justicia determinó ampliar la detención en contra de un hombre que es acusado de haber matado a su esposa, una mujer de 31 años, luego de que el automóvil en el que circulaban cayera al Río Maullín, en la Región de Los Lagos.

Si bien en un comienzo el caso se investigó como un accidente de tránsito, al poco andar de las pericias se estimó que Elías Salas habría lanzado el automóvil que conducía al cauce del río, causando la muerte de Ana María Velásquez.

El subprefecto de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt Fabián Silva explicó que se apunta a la "intencionalidad por parte del chofer, vale decir, del esposo de la mujer" debido a "circunstancias familiares que nos permiten mantener la tesis del femicidio".

"La mujer no pernoctó en el domicilio la noche anterior, llegó en horas de la mañana razón por la cual el esposo la estaba esperando y le ofrece llevarla hasta el trabajo", un supermercado en Maullín, relató el subprefecto de la PDI.

Fue en ese trayecto -agregó Silva- que Salas y Velásquez "descienden por una de las calles que da justamente frente a este muelle y el chofer en vez de doblar a la derecha, hacia el supermercado, continúa su ruta en dirección recta precipitándose directamente al mar".

El tribunal de Maullín determinó que aún no hay pruebas suficientes para formalizar al hombre por el delito de femicidio, por lo que estableció ampliar la detención hasta el lunes.

El 20 por ciento de lo femicidios del país han ocurrido en la región de Los Lagos, completando seis muertes de mujeres a manos de sus maridos o parejas en lo que va de este año 2019. En el país con esta muerte suman 22 los femicidios.

La vocera de la Coordinadora de No Violencia de Género, Ana Godoy, sostuvo que además de endurecer las penas, es trascendental implementar una educación no sexista, para no llegar tarde y ser testigos de un femicidio.