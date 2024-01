Detienen a sujeto por femicidio frustrado en Curacautín: Agredió a su pareja con un palo con clavos

Carabineros detuvo este viernes a un sujeto acusado de agredir a su pareja con un objeto contundente que tenía clavos adosados, provocando lesiones de carácter grave a la víctima.

La afectada fue trasladada hasta el servicio de urgencias del Hospital de Curacautín, en la zona cordillerana de La Araucanía, localidad donde ocurrió la agresión.

El Comisario de la 5ª Comisaría de Curacautín, capitán Manuel Gajardo, informó que personal policial "concurrió hasta calle Calama, de esta comuna, donde al exterior del inmueble se mantenía una mujer con evidentes lesiones en su rostro, cabeza y distintas partes del cuerpo".

"Al ingresar al domicilio, se logró la detención del agresor, quien sería su pareja, el cual, provisto de un palo con un clavo, procedió a agredirla momentos antes", agregó el oficial.

En las últimas horas, Carabineros de la 5ª Comisaría #Curacautín detuvieron a un sujeto de 34 años por el delito de femicidio frustrado. El Capitán Manuel Gajardo, Comisario, entrega los detalles del procedimiento registrado en la Provincia de #Malleco. #OrdenyPatria pic.twitter.com/SHOZwP7u7x — Carabineros Región de La Araucanía (@CarabAraucania) January 12, 2024

GOBIERNO PRESENTARÁ QUERELLA POR FEMICIDIO FRUSTRADO

El Gobierno anunció la presentación de una querella por femicidio frustrado en contra del victimario, quien pasará a control de detención durante esta jornada.

Al respecto, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, detalló que "se ha podido dar con la detención, gracias a la rápida reacción de Carabineros, a una persona que está siendo imputada por el delito de femicidio frustrado".

"Me he comunicado con la Seremi de La Mujer, con el objeto de que se pongan en contacto con la víctima, no solamente para acompañarla con todos los programas que existen desde el Gobierno, sino también para presentar, con abogados de la Seremi, todas las herramientas y acciones jurídicas para perseguir este deleznable hecho", agregó la autoridad.

"Haremos todas las coordinaciones con el objeto, por un lado, de proteger a la víctima, pero por otro lado, perseguir a quién está siendo sindicado como autor del delito de femicidio frustrado por la propia víctima", concluyó el delegado.