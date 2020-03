Piñera tras polémica por frase: Nuestra posición es tolerancia cero a la violencia contra las mujeres

De manera totalmente excepcional, el Presidente Sebastián Piñera dio hacia el mediodía de este lunes un breve punto de prensa en La Moneda, a fin de superar la controversia que generó una de sus frases cuando promulgó, más temprano, la "Ley Gabriela", que amplía la tipificación del femicidio.

"A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que, también, la posición de las mujeres de ser abusadas... Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra", dijo el Mandatario, en una expresión que generó una ola de reacciones de rechazo dentro del mundo político.

"Quiero ser muy claro: la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres", dijo Piñera en su aclaración, tras liderar un comité político ampliado.

"Llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad, contra su vida, para que puedan recibir, en forma oportuna y eficaz, la protección del Estado", continuó el Mandatario.

"Ésa es la posición de nuestro Gobierno, porque creemos que las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad de derechos, de oportunidades y de dignidad", sentenció el Jefe de Estado, que no aceptó preguntas de los periodistas.

Reacciona la diputada Camila Vallejo: "la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía... Yo no sé qué parte el presidente no entendió" @Cooperativa