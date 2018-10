Andrés Zaldívar: Piñera no puede decir que fue parte del triunfo de la democracia

Con un acto para inaugurar la sala del plebiscito en el Museo de la Memoria, varios protagonistas de esa gesta se dieron cita en el recinto para conmemorar los 30 años del triunfo del "No".

Entre ellos estuvo presente el director ejecutivo del comando del No, Genaro Arriagada, su mesa directiva compuesta por Ricardo Lagos Escobar y Andrés Zaldívar entre otros, además de Carlos Ominami y Juan Gabriel Valdés.

Lagos donó parte del trabajo de su Fundación Democracia y Desarrollo y durante su discurso aludió el acto realizado por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, afirmando que el plebiscito no se puede despolitizar por lo mucho que estaba en juego en ese momento.

El ex presidente sostuvo que lo claro es que la opción que ganó fue el "No".

"Muchas veces los triunfos tienen tantos padres y madres y las derrotas quedan solas. Aquí algunos están intentando apropiarse también, pues bien, el resultado del plebiscito es que ganó el 'No' y perdió el 'Sí'", comentó.

En la misma línea, el ex senador Andrés Zaldívar aludió a la frase pronunciada por Piñera en 2013 sobre los cómplices pasivos en dictadura.

"Así como él habló de los cómplices pasivos, él fue un participante pasivo por el 'No', pero no fue un dirigente activo. Tanto es así que a los pocos días de haber perdido el plebiscito y empezando la campaña presidencial, él fue generalísimo del candidato que iba a reemplazar a Pinochet y que iba a sostener el gobierno de Pinochet, entonces él no puede decir que fue parte del triunfo de la democracia", dijo Zaldívar, recordando el cargo que tuvo el actual mandatario en la campaña presidencial de Hernán Büchi.

Elizalde: Acto en La Moneda es un baile de disfraces

Mientras, en la sede de la Democracia Cristiana se llevó a cabo el acto más político con el homenaje a tres de sus militantes -Genaro Arriagada, Rodolfo Seguel y Graciela Bórquez- y que reunió a la dirigencia de los partidos que conformaron la Concertación: el PS, el PPD y el PR, con la ausencia del PC.

En su discurso, el presidente DC Fuad Chahín se refirió a los desafíos que tienen por delante, en el sentido de recuperar la confianza de la ciudadanía y construir una nueva convergencia, es decir, en referencia a las alianzas electorales y políticas.

El presidente y senador del PS Álvaro Elizalde criticó el acto del Gobierno por el 5 de octubre.

"El acto de La Moneda es un baile de disfraces, los que promovieron el 'Sí', los rostros emblemáticos del 'Sí', celebrando el triunfo del 'No', que desarrollaron la dictadura hablando de democracia", manifestó.

"Ya lo vimos el 11 de septiembre que actuaron con una actitud de negacionismo y hoy actúan con la lógica del oportunismo", recalcó el parlamentario.

En la tarde de este viernes, desde las 17:00 horas, tiene lugar el acto ciudadano, el más masivo y quizá el más importante, el cual se desarrollará en el Paseo Bulnes, donde no se contemplan discursos políticos pues se quiere el festejo ciudadano con distintos números musicales.