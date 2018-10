Diputado RD por 5 de octubre: La conmemoración de la derecha es "cínica y oportunista"

A días de la conmemoración de los 30 años del plebiscito del 5 de octubre de 1988, que derrocó a la dictadura de Augusto Pinochet, el diputado de Revolución Democrática (RD) Pablo Vidal calificó de "cínica" y "oportunista" la intervención de el Gobierno y la derecha en las actividades rememorativas del triunfo del "No".

El actual Gobierno decidió realizar un acto de conmemoración en el Palacio de La Moneda, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, junto a partidos de Chile Vamos.

"Uno puede entender que el Presidente Piñera siempre ha manifestado que votó por el 'No', pero la verdad es que él hoy día es Presidente y abanderado de una coalición que, muy por el contrario al 'No', era el soporte político-cívico de la dictadura", sostuvo el parlamentario frenteamplista.

"No todos, por supuesto. No estoy hablando de Evópoli", matizó Vidal, aclarando que habla de "parlamentarios -hasta el día de hoy- o ministros que fueron parte del soporte político-cívico de la dictadura, entonces conmemorar el 'No' hoy día me parece oportunista, me parece cínico por parte de la derecha".

No obstante, señala que "es bueno que vayamos consolidando en Chile que el triunfo del 'No' determina en buena parte el futuro de nuestro país para bien. Lo catastrófico que hubiese sido que ganara el 'Sí' para nuestro país es´algo que hoy día se ve con mucha más claridad que en ese momento".

Presidenta de la Cámara de Diputados descartó asistir al acto en La Moneda:

En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (Partido Socialista) y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Movimiento Autonomista) participaron este lunes del lanzamiento el último libro del escritor Jorge Baradit, "La Dictadura" (Editorial Sudamericana, 2018).

La diputada socialista dijo que durante el 5 de octubre se debe debatir la importancia de la fecha y que después de 30 años aún hay cosas que están "al debe como sociedad, a través de este modelo neoliberal que tenemos, en Verdad y Justicia, pero algo cambió".

"Es brutal la dictadura, estamos hablando de que la gente tenía miedo todos los días de desaparecer, de ser detenida", recordó la legisladora.

Eso sí, Fernández descartó de plano asistir al acto en La Moneda: "Yo creo que una fecha tan importante uno tiene que estar acompañado con la gente cercana, con la que tiene sueños, con la que soñó en ese momento por un Chile distinto, la que se la jugó", dijo.

Mil gracias @baradit por invitarme a presentar tu libro junto al Alcalde @JorgeSharp, estuvo emocionante, oye unos debes la foto que nos sacamos los tres al inicio pic.twitter.com/f0kpRf8oyT — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) 2 de octubre de 2018

Sharp: "Cada quien sabe cuál es su comportamiento en los últimos 45 años"

Por su parte, el jefe comunal de la Ciudad Puerto enfatizó que el plebiscito fue un acto de la gente y descartó de plano un actuar oportunista del Ejecutivo al conmemorar con la oposición esta fecha: "No, no podría calificar a alguien de esas características. Cada quien sabe cuál es su comportamiento en los últimos 45 años en la historia de Chile", dijo.

"Fueron los chilenos y chilenas anónimos, la gente de a pie, la gente de los trabajos, en la población, en los centros universitarios, en los centros estudiantiles los que lograron derrocar a Pinochet", indicó Sharp.

"Sin duda, los políticos lograron un rol importante, pero si la gente no se hubiese movilizado, si la gente nos el hubiese atrevido a romper el miedo y a decir 'no más', no hubiésemos tenido plebiscito. No olvidemos eso", pidió el alcalde porteño, remarcando que fue "la gente movilizada la que generó las condiciones políticas en el país" para el referéndum.