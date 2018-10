Elizalde: Acto por el plebiscito en La Moneda "no da cuenta de un compromiso democrático"

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, criticó el acto que el Gobierno realizará en La Moneda para conmemorar los 30 años del triunfo del "No" en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 enfatizando que "no da cuenta de un compromiso democrático profundo".

Estas declaraciones del ex vocero de Gobierno se registraron luego que este jueves, la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmara que hoy volvería a votar por el Sí.

Al respecto, Elizalde sentenció que "es evidente que en el oficialismo las convicciones democráticas son febles, apoyaron la dictadura y algunos hasta el día de hoy la siguen apoyando. Eso da cuenta que no existe un real compromiso con lo que representa la democracia, por eso el acto de mañana (en La Moneda) no me parece que dé cuenta de un compromiso democrático profundo".

En tanto, su par del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que "yo lo veo como algo curioso, porque todos sabemos que el Presidente de la República, como él ha dicho, votó por el No, pero quienes lo van a acompañar, por lo menos de Chile Vamos, estuvieron a favor del Sí. Sin embargo, me parece que él tiene todo el derecho de citar a esta reunión, pero lo que sí es importante es que no se puede despolitizar lo que ocurrió el 5 de octubre de 1988".

Al acto en La Moneda para recordar el plebiscito que acabó con la dictadura encabezada por Augusto Pinochet están invitados los presidentes de los partidos y los parlamentarios de Chile Vamos y todos los ministros del gabinete.