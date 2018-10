Fanny Pollarolo: Quienes están cómodos quieren despolitizar el triunfo del "No"

La ex diputada y una de las fundadoras del movimiento unitario de mujeres "Mujeres por la Vida", Fanny Pollarolo, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que quienes quieren despolitizar el triunfo del "No" en el plebiscito de 1988 son aquellos que se sienten "muy cómodos" y no quieren "mayores cambios".

Indicó que le conviene que se despolitice el 5 de octubre "a quienes están muy cómodos con que no haya cambios mayores".

De hecho, la médico psiquiatra, que participó activamente en las protestas por la recuperación de la democracia, expresó sus cuestionamientos al acto que se realizará en La Moneda encabezado por el Presidente Sebastián Piñera.

"Le tengo mucho miedo a este cambio cultural que se da tanto en ciertos sectores, fundamentalmente en los sectores conservadores, que no quieren ver la verdad, y creo que hay un intento que no me gusta, no lo encuentro justo, es como intento de tergiversar, de cambiarle el sentido de lo que tuvo" el triunfo del "No", aseveró.

Recalcó que "el sentido era unidad para cambiar, era unidad sobre algo que todavía no se reconoce plenamente. El sentido que tuvo el 'No' no es reconocido por quienes van a hacer este acto mañana en La Moneda".

"Algunos son muy buenas personas, no creo que estén muy conscientes, creo que son mecanismos psicológicos que un buen político no debería usar. No me parece correcto", expresó.

"Celebramos una historia de dolor, pero fundamentalmente de coraje"

Al recordar el triunfo del "No" que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, Pollarolo manifestó que "es un recuerdo que tiene mucha fuerza para mí".

"Me encuentro con ese lugar lleno de alegría, lleno de gritos, de bailes, de risas, maravillo, lleno, un centro humano, era gente, eran jóvenes, viejos, mujeres, hombres", relató.

La ex parlamentaria manifestó que "se celebraban muchas cosas: Haber derrotado a Pinochet, pensábamos en ese momento que lo derrotábamos, la verdad es que no lo derrotamos, pero le ganábamos, por primera vez le ganamos en las urnas".

"Sabíamos que era una derrota parcial, pero era un triunfo por primera vez después de estos años bárbaros y ahí estábamos celebrando todo lo que nos había hecho posible llegar a ese triunfo. Estábamos celebrando una historia vivida, una historia de dolor pero fundamentalmente de coraje, una historia de solidaridad y de luchas juntos con mucha solidaridad", reflexionó.