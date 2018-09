Frente Amplio conmemorará el triunfo del "No" con actividad paralela a la ex Nueva Mayoría

La mesa ejecutiva del Frente Amplio organizará un seminario para conmemorar los 30 años del triunfo del "No" en el plebiscito que derrotó a la dictadura de Augusto Pinochet.

La actividad, que aún no tiene fecha ni mayores definiciones, será paralela al acto ciudadano que reunirá a organizaciones civiles y a los partidos de la ex Nueva Mayoría, desde la DC al PC, según publica hoy El Mercurio.

"Como Frente Amplio debemos mostrar que no somos sólo los que aparecen en contraposición al pasado, sino que también somos los que rescata los sueños del pasado y tratan de volverlos realidad para el futuro", explicó la secretaria general del Movimiento Autonomista (MA), Constanza Schönhaut.

"Para eso vamos a necesitar actores para poder compartir este 5 de octubre con luchadores políticos sociales de los 70 y los 80, pero con una mirada de futuro que hoy día el Frente Amplio es el único que se lo puede imprimir a la política nacional", agregó.

De acuerdo con el matutino, a cargo de la organización del seminario están Rodrigo Echecopar (RD), Cristóbal Cortés (MA) y Valentina Saavedra (IA).

Inclusión en acto de la ex Nueva Mayoría...

Por su parte, los frenteamplistas Partido Liberal (PL) y Partido Humanista (PH) fueron incluidos en el equipo organizador del mencionado acto ciudadano por el "No" y que el próximo 5 de octubre realizará marchas desde Plaza Italia y Los Héroes, que convergerán en el Paseo Bulnes para un acto cultural, evento iniciado por el ex diputado DC Andrés Palma donde estará presente la ex Nueva Mayoría

En tanto, RD e Izquierda Libertaria evalúan incorporarse a la organización del acto, mientras que en el MA, aunque no lo descartan, son más críticos con la posibilidad.

Lo cierto, según el PH, es que el equipo organizador del acto pretende reunirse con RD y el MA la próxima jornada.