Oposición realizará acto "transversal" para conmemorar el triunfo del "No"

Pese a la discusión inicial respecto al desarrollo de una conmemoración del triunfo del "No" organizada por los partidos de la ex Nueva Mayoría y en que se planteaba la exclusión de los comunistas, el ex conglomerado completo participará en un acto convocado por organizaciones sociales.

La actividad que está fijada para el próximo viernes 5 de octubre se realizará en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda, desde las 17:00 horas.

Además adhirieron a la convocatoria varios partidos del Frente Amplio.

"El 5 de octubre es patrimonio de los ciudadanos, de todas las chilenas y chilenos comprometidos con la democracia, así que nos parece positivo que se realice esta celebración y nosotros vamos a participar obviamente de manera muy activa", explicó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

El el ex vocero de Gobierno agregó que "respecto de los espacios de convergencia de los actores de la oposición, nosotros vamos a promoverlos. Parece que el diálogo le hace bien a la política".

Su par del PPD, Heraldo Muñoz, agregó que la conmemoración "no le pertenece a ningún partido ni a ningún sector y estará presente un amplio abanico de todos los que participaron. Quiero recordar que el comando de partidos por el No eran 17 partidos".

Desde la Democracia Cristiana, en tanto, dicen que participarán del aniversario y que no preguntaron por los invitados, pese a que en algún momento habían planteado que se "marginarían" de los actos colectivos.

PC: Nadie puede apropiarse de lo que el pueblo chileno logró

Respecto a la exclusión del PC que había sido planteada por el Partido Radical y la DC, respondieron que "éste es el acto ciudadano del que el Partido Comunista ha decidido participar", dijo la diputada Karol Cariola.

"Estamos en esta organización, hay dirigentes de nuestras filas participando de la coordinadora que está desarrollando la organización de un acto público, ciudadano, donde nadie puede apropiarse de lo que el pueblo chileno logró con la recuperación de la democracia", agregó.

Además, desde la DC al Frente Amplio preparan un manifiesto en la defensa de la democracia que se leerá el próximo 3 de octubre en el Congreso.