Presidente Piñera: Ningún contexto justifica las violaciones a los derechos humanos

En el marco de la conmemoración por los 30 años del plebiscito, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que el contexto no justifica las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Durante un acto realizado en la mañana de este viernes en La Moneda, el Mandatario aseveró que "el 5 de octubre de 1988 fue un día luminoso y esperanzador para nuestra democracia. Después de largos 16 años de régimen militar, ese miércoles 5 de octubre representó un gran triunfo para nuestra democracia y abrió las puertas hacia una transición ejemplar que nos permitió recuperar nuestras libertades, amistad cívica y respeto por los derechos humanos".

Además, manifestó que "quiero reafirmarlo una vez más y en forma fuerte y clara: Ningún contexto justifica ni justificará jamás los atropellos a los derechos humanos, los que deben ser sagradamente protegidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia".

"Pero eso no significa que no podamos analizar cómo y porqué perdimos nuestra democracia. Los países necesitan memoria para no olvidar pero también historia para aprender", recalcó el Mandatario.

"El gobierno militar restringió severamente nuestras libertades y cometió graves violaciones a los derechos humanos", reiteró.