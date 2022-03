A 10 días del cambio de mando, el Gobierno pone urgencia a 50 proyectos y al TPP-11

El Gobierno ingresará 51 oficios que consignan las urgencias legislativas para igual número de proyectos de ley en tramitación en el Congreso, con el fin de "dar la señal política de gobernar hasta el último día".

De las 50 urgencias a ser establecidas este martes, 32 se tramitan en el Senado, 13 en la Cámara de Diputados y cinco en Comisión Mixta, publicó El Mercurio.

La propuesta destacada entre el listado de iniciativas a acelerar es el tratado TPP-11 -al que ya suscriben Australia; Brunéi; Canadá; México; Japón; Malasia; Nueva Zelanda; Perú; Singapur y Vietnam-, cuya suma urgencia ha sido renovada ya 31 veces, contando este nuevo oficio desde el Ejecutivo.

Sin embargo, hubo mesas del Senado que no pusieron en tabla el acuerdo debido a una serie de reparos a sus contenidos, que si bien comenzaron con campañas en redes sociales, luego tuvieron eco en los propios parlamentarios.

El saliente ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo este martes que entiende "que nuestro mandato es hasta el 11 de marzo, es decir: queremos seguir gobernando, pero también comprendemos que queda poco tiempo".

"Es más, de la inmensa mayoría de las urgencias que fueron renovadas, muchas de ellas fueron bajadas en su urgencia, pero sí incluimos las urgencias que estaban contenidas en la minuta que le entregamos al futuro ministro de la Segpres, que son proyectos de continuidad y no debiera llamar la atención que sigan con su urgencia", aseguró.

Una vez asuma el Gobierno de Gabriel Boric el 11 de marzo, el próximo ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, deberá decidir junto al Mandatario si mantiene o retira estas urgencias, de las que se dará cuenta durante la jornada en ambas cámaras.

La Administración saliente puso urgencia a los siguientes proyectos:

En Comisión Mixta

Delitos informáticos

Fármacos II

Infraestructura crítica

Crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil

Tipifica la utilización de menores de edad en comisión de crímenes

En el Senado

Ley de transparencia 2.0

Ley marco cambio climático

Integración social y urbana

Reforma de notarios

Modifica diversos cuerpos legales en relación al pago de servicios de recolección de residuos

Modifica cuerpos legales en materia de narcotráfico

Promueve envejecimiento positivo

Modifica el Código Penal para modificar las penas de usurpación

Sala cuna

Prorroga la vigencia de la ley de fomento de riego

TPP-11

Modifica requisitos de carreras de pedagogías

Crea el Ministerio de Seguridad Pública

Declara el 29 de julio como el día nacional del recolector

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Sobre explotación sexual comercial de NNA

Modifica la sociedad conyugal

Extiende la subvención escolar preferencial

Subvención parvularia

Modifica normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza

Sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios

Estatuto de protección de policías

Derecho de las mujeres a vivir sin violencia

Crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito

Subsecretaria de Recursos Hídricos

Regula la protección de datos personales

Establece requisito para ser candidato a Presidente de la República o parlamentario, el no estar inscrito en el registro de deudores de alimentos

Nuevo Estatuto de facilitadores y cuidadores

Mejorar garantías procesales y proteger derechos de víctimas de delitos sexuales

Normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores

Modifica el Código Civil, en materia de sucesión respecto del condenado por maltrato a un adulto mayor

Daño a monumentos nacionales

En la Cámara Baja

Regula a trabajadores de plataformas digitales

Modifica ley de partidos políticos, para exigir renuncia al uso de la violencia

Entrega facilidades para el pago de derechos de aseo

Ley de patrimonio cultural

Sistema de inteligencia

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Protección de neuroderechos

Modifica la Constitución para incorporar como causal de cesación en el cargo la dependencia de drogas

Carrera policial

Hidrógeno verde

Sanciona el acoso telefónico en el envío de promociones o publicidad a los consumidores

Telemedicina

Electromovilidad

"QUIERE GOBERNAR MÁS ALLÁ DEL 11 DE MARZO"

Desde la oposició, que será oficialismo en dos semanas, reprocharon las urgencias puestas por el Ejecutivo a una semana y media del término de su período.

"Me parece que el Gobierno tuvo cuatro años para hacer sus proyectos de ley y hoy, a 10 días de dejar el Gobierno, quiere seguir gobernando más allá del 11 de marzo. Me parece que eso es una irresponsabilidad, y por cierto que nosotros no vamos a respetar estas urgencias, menos la aprobación del TPP-11, que a todas luces la ciudadanía lo ha rechazado por colocar en riesgo la soberanía del país",dijo el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, próximo partido gobernante.

EMPLAZAN AL PRÓXIMO GOBIERNO A HACERSE PARTE DE DEBATE SOBRE SENADO

Por otra parte, el diputado socialista Fidel Espinoza, senador electo que pasará a la Cámara Alta el 11 de marzo, emplazó a la siguiente Administración de Gabriel Boric, de la que el PS será parte, a hacerse parte del debate de la Convención Constitucional, donde se proponen fuertemente eliminar o reemplazar al actual Senado con otra institución.

"Nadie pone en discusión la autonomía que tiene la Convención Constitucional, pero de ahí a que el futuro ministro Giorgio Jackson pretenda sustraerse de esa discusión, nos parece lamentable y preocupante. El Gobierno tiene que estar en esa discusión, porque se trata de echar abajo una institución del Estado, como es el Senado, que va a ser fundamental, para sacar adelante la agenda transformadora que Gabriel Boric comprometió como candidato presidencial", planteó.

En ese sentido, enfatizó que "no hay que mirar para el techo, futuro ministro Giorgio Jackson, hay que estar preocupado de que en la Convención hagamos las cosas bien".