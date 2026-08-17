Arrau sale al paso por críticas a reforma: No hay antagonismo entre institucionalidad y seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió al paso de las críticas -principalmente de la UDI- sobre las reformas de seguridad en el marco de la agenda ACOT impulsada por el Ejecutivo, descartando que exista un "antagonismo" entre seguridad e institucionalidad.

En una actividad realizada este lunes, Arrau recalcó que "la crítica que hace (Guillermo Ramírez) yo la tomo, por supuesto, acá no hay un antagonismo entre institucionalidad y más seguridad, o como se ha planteado por otros sectores, un antagonismo entre libertad y seguridad".

"Por tanto, yo llamaría a la paciencia, a la prudencia. En los próximos días se va a conocer, se va a ingresar el texto definitivo sobre el cual podremos discutir, podremos disentir, debatir", dijo.

Arrau insistió en que "en este gobierno si hay algo que hemos hecho es valorar la institucionalidad y el respeto a la institución. Vamos a empujar lo que se proponga y ojalá lo que se promulgue sea algo que fortalezca la institucionalidad y no la debilite".

Además, el ministro descartó que se trate de "fuego amigo" y planteó que se mantiene la cordialidad en el oficialismo, calificando como "válidas" las diferencias de opinión entre los partidos.