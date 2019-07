Bancada de diputados DC no garantizó los votos para aprobar la reforma tributaria

Luego que el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, asegurara a La Moneda los votos de su partido para aprobar la reforma tributaria, la bancada de diputados de la colectividad no mostró su total respaldo a algunas indicaciones a la iniciativa con las que el Gobierno pretende recaudar 406 millones de dólares para compensar la integración del sistema.

El diputado Pablo Lorenzini explicó que "ha mejorado un poco en claridad respecto de lo que son las pymes, respecto a adultos mayores y sus contribuciones. De cara a regiones, nada. Y al final queda en otro tema, que es la integración, y yo sigo en la misma propuesta: separemos la integración. Hoy sigo manteniendo el rechazo a la integración así como está".

El parlamentario añadió que "separemos lo que es la rebaja de impuestos violenta a las grandes empresas, veámoslo en otro tema. Incluso yo hice una propuesta por ahí, que algunos me retan pero otros me dicen 'no dejas de tener razón': (...) bajémosle un uno por ciento, que no son 800 millones de dólares, sino que 400 millones, en forma directa a las grandes empresas".

Lorenzini remarcó que "en teoría vas a invertir, pero cómo vamos a controlar dónde se invierte, cuándo, dónde, hacia fuera, hacia dentro. Todavía esa parte sigue difusa, lo que era reintegración se avanza un poco, pero mi voto todavía no está disponible".

A su vez, el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez (PC), afirmó que en las indicaciones "hay muy poco de lo realmente prometido por el Gobierno en esta materia".

El diputado Núñez detalló que "no tenemos ninguna certeza que la compensación se dé en los montos de que se habla. Si se aprueba la reintegración del sistema tributario, evidentemente aumenta la desigualdad en el país. Eso es lo certero y de eso no creo que cambie en nada sustancialmente con estas indicaciones".

Gobierno reiteró llamado a "avanzar en este proyecto"

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, apuntó que "el llamado es a avanzar en este proyecto de modernización tributaria y llevarlo a feliz término".

El secretario de Estado añadió que "nosotros pensamos que desde ya la incertidumbre que ocasiona una tramitación tan prolongada es dañina para toda la economía y también para las pymes. El proyecto contiene una simplificación tributaria importante para mejorar la marcha de la economía".

Entre las indicaciones ingresadas por el Gobierno a la reforma tributaria se propone un cobro de IVA de un 19 por ciento para las plataformas digitales.