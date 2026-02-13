La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, recibió este viernes en La Moneda al próximo titular de la cartera, José García Ruminot, en un encuentro en el que también participaron sus respectivos subsecretarios, Nicolás Facuse y Constanza Castillo.

"Espero que en las instancias que quedan en los próximos días podamos seguir acercando posiciones. Queremos conocer más sobre los números, y esto es por mandato expreso del Presidente electo, José Antonio Kast: Nos interesa tener un proyecto de ley de Sala Cuna, nos interesa, y de manera muy importante, que sea una ley que esté debidamente financiada con la mayor responsabilidad fiscal", planteó García.

Por su parte, Lobos agradeció "la disposición mostrada por el futuro ministro, y esperamos y tenemos toda la disposición como Ejecutivo de poder conversar y aprovechar estos quince días que nos quedan de febrero para aclarar todas las dudas que existen y poder llegar a un consenso que permita viabilizar este importante proyecto en las primeras semanas de marzo".

