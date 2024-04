Boric llamó a aprobar el pacto fiscal y la reforma previsional: "No es majadería, es convicción"

Con un llamado a aprobar el pacto fiscal y la reforma previsional, el Presidente Gabriel Boric cerró este jueves su discurso en Enade 2024, donde remarcó que esas reformas permitirán dar certezas a la población.

Ante los empresarios, Boric enfatizó que "nuestro país puede y debe crecer más; y los frutos de ese crecimiento pueden y deben distribuirse mejor para que lleguen efectivamente a los hogares de las familias chilenas. Por eso nuestra insistencia en avanzar hacia un pacto fiscal omnicomprensivo, integral y, por cierto, en la reforma de pensiones".

"No es majadería, es convicción. No es ideologismo como se nos acusa, es realismo porque tal como no hay crecimiento sin estabilidad ni inversión no hay estabilidad sin cohesión social ni seguridad en todos los planos. Certezas para invertir, certezas para vivir es lo que necesitamos todos en nuestra patria", enfatizó.

Boric recordó que "así lo hicimos, y me parece que es el ejemplo más prístino, con el royalty minero donde luego de arduas negociaciones alcanzamos un acuerdo, que no fue fácil pero lo alcanzamos, y gracias a ello hace un par de semanas transferimos más de 93 mil millones de pesos a 307 comunas de nuestro país".

"Por haber logrado ese acuerdo ¿Disminuyó la inversión en minería? No. Al contrario, aumentó la inversión en minería porque hubo certidumbre a largo plazo que sabemos es lo que necesitan los inversionistas", sostuvo.

¿Por qué -me pregunto- no seríamos capaces de emular lo que logramos en minería con el pacto fiscal, generando así los recursos para aumentar la PGU, invertir aún más en seguridad o disminuir las listas de esperas que agobian a tantos compatriotas? ¿Por qué no seríamos capaces todos cediendo, y con evidencia técnica, de sacar adelante una reforma que mejore las pensiones actuales y futuras de nuestra patria?".

"Desde el Gobierno, lo digo muy responsablemente, tenemos la disposición de cerrar cuanto antes estos temas dando certezas a las familias y al mundo empresarial", añadió.

Al cierre, el Presidente invitó "a la oposición a que, de lograrlo, sea un triunfo conjunto en donde no busquemos solamente que uno se saque la foto y que uno lo atribuya de propio, que sea un triunfo de todos del cual también nuestros compatriotas se sientan orgullosos. Que se vuelva a sentir orgullo por el oficio de la política porque somos capaces de ponernos de acuerdo poniendo en el centro a nuestro pueblo, a nuestra gente por sobre los intereses particulares".