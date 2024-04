Cámara Baja comenzará a tramitar las RUF y la ley de inteligencia esta tarde

A raíz del asesinato a tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, el Congreso Nacional optó por suspender la semana distrital y regional -programada a partir de este lunes- para poder tramitar diversos proyectos en materia de seguridad, principalmente el de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la ley de inteligencia.

En la Cámara Baja, la Comisión de Defensa revisará el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que desde noviembre de 2018 se encuentra en el Parlamento. Asimismo, las comisiones de Seguridad y Constitución sesionarán unidas para sacar adelante la iniciativa de las RUF.

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, afirmó que "la mejor solución es que aprobemos esta semana las reglas del uso de la fuerza, la RUF. Aprobando las RUF, para lo cual fue suspendida la semana distrital, nosotros vamos a poder darles las herramientas suficientes a las policías y a las Fuerzas Armadas para que, con el actual estado de excepción, pueda ser suficiente para el trabajo en control en la zona".

"En general, las piedras de tope que hemos tenido anteriormente han estado en las dos puntas: por un lado, el Frente Amplio del Partido Comunista y, por otro lado, el Partido Republicano. Los primeros negándose a alguna regla, los otros, extremando también alguna regla. Espero que se pueda lograr un acuerdo", agregó.

OPOSICIÓN FIJÓ COMO PRIORIDAD QUE SE DESPACHEN AMBAS INICIATIVAS

Desde la oposición también han manifestado su disposición en avanzar en la materia y fijaron como prioridad lograr despachar las RUF y la ley de inteligencia.

"Nosotros vamos a votar a favor de las RUF, pero iguales y parejas para todos. RUF donde Carabineros no tenga que preguntarle si es migrante o chileno, donde Carabineros no tenga que averiguar si son pueblo originario o no", sostuvo el diputado Juan Antonio Coloma (UDI).

"Aquí necesitamos darle atribuciones a Carabineros para que pueda actuar. Y respecto a la ley de inteligencia, está parada porque el Gobierno no presenta las indicaciones que ahora la estamos obligando a presentar, porque no podemos seguir esperando a un gobierno ineficiente a la hora de presentar indicaciones", añadió el parlamentario greamialista.

SENADO BUSCARÁ DESPACHAR LEY ANTITERROSTA

Respecto al Senado, el presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores (DC), anunció que este martes se reunirán para fijar las prioridades legislativas, y que el jueves buscarán despachar el proyecto de ley antiterrorista.

Tal como lo anuncié ayer, al haber convocado a la comisión de Seguridad del Senado para esta semana, se ha suspendido la semana regional para legislar con celeridad una serie de proyectos, la mayoría aún en la Cámara.

He pedido discusión inmediata para ley antiterrorista.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), señaló que hoy "no se puede aplicar la ley antiterrorista, (porque) tiene dificultades para probar el ánimo de querer causar terror en la población".

"Está en la Comisión de Constitución, se le presentaron 42 indicaciones que son las que tendrían que ser analizadas, discutidas y finalmente resueltas durante la sesión que ellos van a tener mañana. Si no es esta semana, nosotros lo podríamos ver en Sala la próxima semana, lo importante es que esta modernización de nuestra legislación antiterrorista la tengamos cuanto antes, no hay excusa para no avanzar en esta legislación", explicó el senador de Chile Vamos.

Desde las 15:00 de este lunes sesionarán las comisiones unidas de Constitución y Seguridad, mientras que la instancia de Defensa comenzará a las 15:30 en la sede del Congreso en Santiago.