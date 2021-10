Carolina Goic: "No he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro"

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic reiteró su postura contra el proyecto que busca retirar por cuarta vez el 10 por ciento de los fondos previsionales, y señaló que "mi voto no está disponible".

Respecto a esta decisión, la parlamentaria, quien decidió no ir a la reelección, aseguró que "haría lo mismo si fuera candidata", en entrevista con La Tercera, donde expresó que "la discusión de los primeros retiros es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia y reivindico la universalidad del IFE, del acuerdo que logramos como oposición".

Goic indicó que "después de escuchar los argumentos técnicos no hago más que reforzar mi postura", respecto a los expertos, como el Banco Central, que se muestra contrario a esta iniciativa. "Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro", recalcó.

"Entiendo perfectamente la popularidad que tiene una medida así. Es de regla básica económica que la gente prefiere el consumo presente al consumo futuro. Hay buenas razones, yo misma usé el primer retiro. Pero es el momento de ponernos serios y hacer nuestro trabajo en el Parlamento y asumir que si seguimos avanzando con los retiros hacemos mucho más difícil cualquier reforma al sistema de pensiones", explicó.

Añadiendo que "no se trata de ser populares, sino responsables. Y eso significa también asumir costos. Pero costos en función de no de legislar pensando en la próxima elección, sino en el país".

La parlamentaria apela a que si logran llegar al próximo gobierno del país y si hay menos recursos "va a ser mucho más difícil si no contamos con un monto de ahorro previo de los trabajadores. Lo he dicho muchas veces: no soy partidaria del sistema de AFP, pero terminar con las AFP no significa terminar con el ahorro de los trabajadores. Son dos cosas distintas", agregó.

¿CONSECUENCIA PARA PROVOSTE?

En referencia a la candidata presidencial de su sector, Yasna Provoste, quien apuesta por jugársela por esta iniciativa, buscar los votos y aprobarla, Goic sostuvo que "no creo que su liderazgo se mida en el cuarto retiro. El cuarto retiro ha sido una trampa en la que hemos caído todos en el discurso. El país no se juega en el cuarto retiro, la gobernabilidad no se juega en el cuarto retiro, se juega en la capacidad de construir un acuerdo base para la reforma de pensiones. Yo desdramatizo que acá podamos tener distintas opiniones, eso es legítimo".

La senadora expresó que "creo que en esto la lealtad no se mide, tenemos derecho a disentir, lo conversé con ella, ella conoce mi postura. Desdramaticemos que haya diferencias y, sobre todo, volvamos a colocar en su lugar esta discusión".